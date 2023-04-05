الاتحاد الأوروبي يدين اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

أدان الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بالحفاظ على الوضع القانوني للأماكن المقدسة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، إن "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب مجريات الأحداث في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأصيب عشرات المعتكفين والمصلين، فجر الأربعاء، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المصلى القبلي في المسجد الأقصى وباحاته، بينما انطلقت دعوات فلسطينية لصّد الهجوم الذي وصفوه بـ"العنيف"، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.