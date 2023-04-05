أبو ردينة: استمرار الاعتداءات في القدس صفعة للجهود الأميركية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:35 م
05 ابريل 2023
نبيل أبو ردينة
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قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "الاحتلال الإسرائيلي مصر على الاستمرار بتدنيس المسجد الأقصى المبارك وخلق مناخ للتصعيد وعدم الاستقرار والتوتر".

وأضاف ابو ردينة في تصريح صحفي، أن "ما تقوم به إسرائيل من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، يشكل صفعة للجهود الأميركية التي حاولت خلال الفترة الماضية، إيجاد حالة من الهدوء والاستقرار في شهر رمضان المبارك".

وأكد أبو ردينة أن ما حدث مساء اليوم في المسجد الأقصى من اعتداء على المصلين، والذي يأتي استكمالا للاعتداءات الوحشية التي جرت أمس، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة تريد جر المنقطة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار".

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