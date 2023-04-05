د. الهندي: الفلسطينيون سيفشلون مخططات الاحتلال السياسية على المسجد الأقصى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني يتصدى لكل الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الأقصى، وأنه سيفشل المخططات من وراء هذه الاعتداءات والاقتحامات.

وتوقع القيادي، الهندي، مزيداً من الاعتداءات على المعتكفين والمصلين وأيضا على المسجد الأقصى، موضحًا أن " من سيفشل سياسة الاحتلال هو صبر وصمود شعبنا".

وبيّن أنه رغم الاعتداء والألم والتضييق في المسجد الأقصى؛ إلا أن المرابطين الصائمين في باحاته هم المنتصرون.

وشدّد الهندي، على أن كل الادانات من الحكومات العربية والمنظمات الدولية، باهتة، قائلا: إن "هذه الادانات لم تقدم شيئا".

وأضاف أن اليمين المتطرف الذي يقوده بنيامين نتنياهو يسير وفق جدول واستراتيجية خطيرة لحسم الصراع.

ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، وتعتدي قوات خاصة من جيش الاحتلال بأوامر من حكومة بنيامين نتنياهو، على المعتكفين والمصلين، كما وتفرض اجراءات مشددة عليهم، وعلى المواطنين القادمين من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، لمنع وصولهم للأقصى.

وشهد المصلى القبلي والاقصى، فجر اليوم، اعتداءًا قاسية على المعتكفين، حيث أسفرت عن اصابة 240 شخص، واعتقال 400 أخرون.