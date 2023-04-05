حزب الله: اقتحام الاحتلال للأقصى دليل إفلاس وضعف

أدان نائب أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

وقال قاسم عبر "تويتر": "اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين دليل إفلاس وضعف، وصمود الفلسطينيين دليل عزة وقوة".

وأضاف: "وقد انكشف أن أمريكا والغرب بدعمهم للصهاينة يفتقرون إلى أدنى القيم الإنسانية ويمارسون الظلم ودعم الاحتلال والعدوان، ولكنهم سيخسرون".

وأصيب عشرات المعتكفين والمصلين، فجر الأربعاء، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المصلى القبلي في المسجد الأقصى وباحاته، بينما انطلقت دعوات فلسطينية لصّد الهجوم الذي وصفوه بـ"العنيف"، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.