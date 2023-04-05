الأمم المتحدة تندد إزاء عنف قوات الاحتلال في "الأقصى"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:54 م
05 ابريل 2023
غوتيريش
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 أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن "صدمته" و"ذهوله" إزاء مستوى العنف الذي استخدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلّين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى المبارك.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم غوتيريش إنّ "الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب القوات الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي حصلت في فترة مقدّسة بالنسبة لكلّ من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهي فترة يجب أن تكون للسلام واللاعنف".

وأضاف أنّ "أماكن العبادة يجب أن تُستخدم حصراً لإقامة احتفالات دينية سلمية".

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