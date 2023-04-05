إصابات جراء اعتداء الاحتلال على المشاركين في فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:09 م
05 ابريل 2023
الارباك الليلي في شرق غزة
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، وابلاً من قنابل الغاز الخانق اتجاه الشبان المشاركون في فعاليات الارباك الليلي بالقرب من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن قوات الاحتلال المتواجدة في الجيبات العسكرية أطلقت قنابل الغاز صوب المشاركين في هذه الفعاليات المقامة في مخيم ملكة.

وأشار إلى وقوع عدد من الاصابات بحالات اختناق.

ونظم الشباب الثائر، مساء أمس، فعاليات الارباك الليلي بمناطق عدة شرقي القطاع، احتجاجًا على اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين بطريقة وحشية في المصلى القبلي والمسجد الأقصى.

وأسفر هذا الاعتداء، عن اصابة ما يزيد عن 240 معتكفًا بينهم نساء بجروح متفاوتة، واعتقال المئات من الشبان.

 

 

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