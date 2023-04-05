العراق يعرب عن رفضه لاقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

أدانت العراق اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، قلب فلسطين المحتلة، "وما رافق ذلك من اعتداء همجي متوحش على المصلّين المعتكفين العزّل، وهم يؤدون صلواتهم ويحيون ليالي رمضان المبارك".

وطالبت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "المجتمع الدولي، إلى ردع هذه الأعمال الشائنة، التي لا تقيم وزنا لدين أو حرمة لمسجد، أو اعتبارا للناس العزّل، وأن يكون للمنظمات الدولية موقف واضح بشأن هذه الانتهاكات السافرة، والانتقامية من الشعب الفلسطيني الشقيق".

وقال إن العدوان لا يُسقط الحقوق، بل يثبتها ويُبرزها، مؤكدا وقوفه مع الحق الفلسطيني المطلق في دولته الكريمة الحرّة، وعلى حقه المقدس في تقرير المصير.