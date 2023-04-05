مجددًا.. تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة"

أطلق صاروخًا واحدًا على الأقل، مساء الأربعاء، من قطاع غزة، اتجاه البلدات المحتلة في مناطق "غلاف غزة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: " تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق مكشوفة في غلاف غزة. والتفاصيل قيد المراجعة".

يشار إلى أن المقاومة في غزة أطلقت فجر اليوم، عددًا من الصواريخ اتجاه المستوطنات المحاذية لمناطق شمال وجنوب القطاع، ردًا على اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين في المسجد الأقصى.

وأسفر هذا الاعتداء، عن اصابة ما يزيد عن 240 معتكفًا بينهم نساء بجروح متفاوتة، واعتقال المئات من الشبان.

يتبع..