مجددًا.. إطلاق صاروخين من قطاع غزة اتجاه مستوطنات "غلاف غزة"

أطلق صاروخين من قطاع غزة، مساء الأربعاء، اتجاه البلدات المحتلة في مناطق "غلاف غزة".

وحسب إذاعة جيش الاحتلال: "فقد تم إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مجلس إشكول، أحدهما سقط في منطقة مفتوحة، والآخر سقط داخل القطاع".

وأشارت إلى عدم وجود إصابات، مؤكدةً أن عملية الاطلاق بالتزامن مع تواجد رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي في الغلاف.

ومن جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: " تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق مكشوفة في غلاف غزة".

يشار إلى أن المقاومة في غزة أطلقت فجر اليوم، عددًا من الصواريخ اتجاه المستوطنات، ردًا على اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين في المسجد الأقصى.

وأسفر هذا الاعتداء، عن اصابة ما يزيد عن 240 معتكفًا بينهم نساء بجروح متفاوتة، واعتقال المئات من الشبان.