مصرع طفلة جراء حادث دعس جنوب قلقيلية

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر تعرضها لحادث دعس على الطريق الواصل بين بلدتي سنيريا وبديا جنوب مدينة قلقيلية .

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن شرطة محافظة قلقيلية تلقت بلاغا عصر اليوم يفيد بوقوع حادث دعس تعرضت له طفلة تبلغ من العمر عامين على الطريق الواصل بين بلدتي سنيريا وبديا بمحافظة قلقيلية، وتم نقلها بحالة حرجة إلى مستشفى سلفيت الحكومي، وأعلن الأطباء عن وفاتها لاحقا.

وأضاف ارزيقات أنه تم القبض على السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.