مخابرات السلطة تعتقل الطالب موسى في بيت لحم

أقدمت مخابرات السلطة الفلسطينية على اعتقال الطالب الجامعي فضل أحمد موسى (19 عاماً)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهو نجل الأسير المجاهد أحمد موسى في سجون الاحتلال.

واستنكرت عائلة موسى التي قدمت نموذجاً مشرفاً في التضحية والعطاء، جريمة اعتقال نجلها فيما يعتقل الاحتلال والده وعمه الأسيرين أحمد وعدال اللذين خاضا مؤخراً معركة الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من حملات الاستدعاء والاعتقال السياسي بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة في خدمة مجانية للاحتلال.