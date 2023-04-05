الشيخ سلامة يستنكر اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين في الأقصى

استنكر الشيخ الدكتور، يوسف جمعة سلامة النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، اليوم، العدوان الهمجي والبربري على المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك والمُصَلَّى القبلي وعاثت فيه فسادًا وخرابًا، وقامت بالاعتداء على المصلين المعتكفين بوحشية.

وأوضح، سلامة، أن هذا الاعتداء كان يهدف إلى تفريغ المسجد الأقصى المبارك من المصلين والمعتكفين والمرابطين، كي يقوم المستوطنون باقتحاماتهم للمسجد الأقصى وأداء طقوسهم التلمودية وتنفيذ مخططهم لذبح قرابين في المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال، والعمل على فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، وهذا ما حذّرنا مرارًا منه.

وأشاد الشيخ سلامة بشجاعة وبسالة أهلنا في مدينة القدس وفلسطينيي الداخل، وتصديهم البطولي للمخططات الاحتلالية الإجرامية، ومن خلفهم شعبنا الفلسطيني المرابط في كل أماكن تواجده الذي سيقف سدًا منيعًا أمام هذه المؤامرات ويُفشلها كما أفشل المخططات السابقة، وما هبّات البوابات الإلكترونية والكاميرات الخفية ، ومُصَلّى باب الرحمة عنا ببعيد!.

وأكّد سلامة على أنّ المسجد الأقصى المبارك مسجد إسلامي بقرار رباني، وهو مِلْك خالص للمسلمين وحدهم وليس لغير المسلمين حقٌّ فيه، مُحَذّراً سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المَسِّ به، بمحاولة تغيير الوضع القائم – الديني والتاريخي والقانوني – في المسجد الأقصى المبارك، داعياً أبناء شعبنا الفلسطيني إلى شدِّ الرحال إليه والمُرابطة فيه.

وناشد الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من اعتداءات وجرائم في المسجد الأقصى بصفة خاصة والمدينة المقدسة بصفة عامة، وبضرورة دعم صمود المقدسيين بكلّ السُّبل وفي شَتَّى المجالات؛ من أجل المحافظة على المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة، ومنع سياسة فرض الأمر الواقع التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير ملامحها وطمس هويتها العربية والإسلامية .

وطالب المؤسسات الدولية بضرورة العمل على لجم هذه الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.

وطالب علماء وخطباء الأمة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن المسجد الأقصى المبارك، وما يتعرض له من اعتداءات وتهديدات.