"إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي": الاعتداء على الأقصى تحدٍ صارخ للقوانين الدولية

أدان اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، الاقتحام السافر لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وما صاحب ذلك من اعتداءات وحشية أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي، أنّ هذه الاعتداءات تأتي استمراراً على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي تقوّض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية فجر اليوم الأربعاء، على المعتكفين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وأصابت العشرات من جرّاء ذلك، بينما اعتقلت أكثر من 600 شخص.