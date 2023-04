تشكيلة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو كأس الملك اليوم، يحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو مباراة قمة القمم بعدما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد في إياب كأس ملك اسبانيا 2022-2023 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والقدس الحادية عشر بتوقيت الرياض من مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 ابريل 2023، إذ إن ساعات قليلة تفصل عن بدء صافرة انطلاق كلاسيكو الأرض بين الغريمين التقليديين مسابقة كأس الملك، التي فاز فيها بهدف دون رد، ويبحث الآن عشاق كرة القدم عن تشكيلة ريال مدريد وبرشونة في مباراة إياب كأس ملك إسبانيا اليوم.

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد اليوم، غيابات مؤثرة وعديدة على تشكيلة برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد اليوم، إذ يغيب عن القائمة كل من نجم خط الوسط بيدري، والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، والبرازيلي رافيينا وهم أسماء مؤثرة في تشكيلة المدير الفني للبرشا تشافي هيرنانديز، لذلك يبحث عشاق البرشا الآن عن تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة ريال مدريد اليوم، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيلة البرشا، إذ جاءت تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد، في حراسة المرمى: تير شتيجن، خط الدفاع: كوندي، أروخو، ألونسو، بالدي، خط الوسط: كيسيه، بوسكيتس، جافي، خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي.

HIGHLIGHTS 🎙️ The best of what Xavi had to say ahead of today's #ElClásico in the Copa del Rey semifinals pic.twitter.com/JRxgo2RhPg