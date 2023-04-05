د. حمدونة: قوات الاحتلال تخالف كل الأعراف التي تكفل حماية القاصرين

أكد الباحث المختص بقضايا الاسرى الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، أن قوات الاحتلال ترتكب عشرات الانتهاكات بحق المعتقلين الأطفال كالتعذيب النفسي والجسدي، واستغلال بنية الطفل الضعيفة، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحياناً بالكلاب، واستخدام وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة، والمعاملة القاسية، والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة، والعقابات بالغرامات المالية والعزل الانفرادي واستخدام القوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهم وبأعمارهم، والتفتيشات الاستفزازية، وتوجيه الشتائم والاعتداء عليهم بالقوة، والحرمان من زيارات الوالدين الخاصة.

وأضاف د. حمدونة في تصريح له بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال اليوم نحو (170) طفلًا يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين وبالغين كما تتعامل معهم إدارة السجون، مضيفاً أنهم يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود في كثير من الأحوال، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال ، بأساليب ممنهجة تهدف لتدمير الطفولة الفلسطينية، ويلحق بها الكثير من الآثار الصحية والنفسية والجسدية والاجتماعية .

ودعا د. حمدونة المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى لمتابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في سجون الاحتلال، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحقهم، والزامها بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية لحمايتهم.