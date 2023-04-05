يوم الطفل الفلسطيني.. دعوات لإطلاق سراح الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال

دعا الباحث في شؤون الأسرى الفلسطينيين، رياض الاشقر، إلى تحرك دولي فاعل وعاجل من أجل إطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال الأشقر، في تصريحات لـ "قدس برس"، اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الـ 5 من أبريل من كل عام، إن "أطفال فلسطين يتعرضون لكافة صنوف المعاناة من فقر وجوع ومرض واعتقالات، على يد الاحتلال الإسرائيلي، وسط صمت عالمي مريب، وتعطيل للقانون الدولي الإنساني.

وأشار الأشقر إلى أن "سلطات السجون الإسرائيلية تواصل اعتقال قرابة 160 طفلاً فلسطينياً، موزعين على أقسام الأشبال في معتقلات عوفر والدامون ومجدّو، ويعانون ظروفاً لا إنسانية".

وقال إن "الأطفال الأسرى يتعرضون لشتى أنواع التعذيب المنافية للمعايير والاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة، وهو ما يستدعي وقفة جدية من قبل المؤسسات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان للعمل الفوري على الضغط على سلطات السجون الإسرائيلية والإفراج الفوري عنهم".

واعتبر الأشقر أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاستهتار بكل مبادئ وقيم حقوق الإنسان التي أقرتها الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الأسرى القاصرين".

ويصادف الـ 5 من أبريل/نيسان من كل عام، يوم الطفل الفلسطيني، تقديرًا لمعاناة أطفال فلسطين الذين ما زالوا يحلمون بطفولة طبيعية بعيدًا عن الاحتلال وشتى أنواع القتل والتعذيب والتنكيل.

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