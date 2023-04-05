مفتي مصر يُحذر من استمرار الاعتداء على المصلين في الأقصى وانتهاك حرماته

أدان مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، شوقي علام، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف واعتداءات على المصلين، محذراً من استمرار الاعتداء على المصلين في الأقصى.

ودعا علام في بيان له، اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023 إلى "ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس الشريف، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، اتساقا مع قرارات (الشرعية الدولية) الصادرة عن الأمم المتحدة".

وحذّر من "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية وقدسيتها، ومن خطورة استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية، وتغيير معالمها، وطمس هُويتها التاريخية الحقيقية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع".

وناشد المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته والأحرار في مختلف أنحاء العالم "بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

كما، دعا إلى ضرورة توعية الشباب العربي والمسلم بجذور القضية الفلسطينية، وبعروبة فلسطين الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، وعدم التخلي مطلقا عن قضية الأمة الإسلامية والعربية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة.

هذا، و أصيب عشرات المصلين المعتكفين، الليلة الماضية، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام صوبهم، بالإضافة لاعتقال العشرات منهم.