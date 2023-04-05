رسالة من الأسير القائد المعزول محمود العارضة لأهل الأسير المجاهد محمود أبو شرين

أرسل الأسير القائد المعزول محمود العارضة اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، رسالة لأهل الأسير المجاهد محمود أبو شرين.

نص الرسالة كاملاً

بسم الله الرحمن الرحيم

" إلى أم الشهيد يوسف شريم، والأسرى محمود وبركات، وإلى العم صالح، والإخوة آدم وسلسبيل، السلام عليكم ورحمة الله، فإن الله أذن أن يرفع بينكم وقد خبأ ولايته بأبسط خلقه، وأرقهم أفئدة، لقد جاء محمود بعمله البطولي في نفق الحرية، فجعل الله لكم به لسان ذكرٍ في العالمين، لقد كان محمود العمود الفقري لمشروع الحرية، فما سبقه أحد بالتضحية والبطولة، ثم جاء يوسف بدمه الطاهر، وعرج بكم إلى الملأ الأعلى، ورفعكم الله به في الدنيا والآخرة، قبل سنوات في سجن جلبوع وقبل حفر النفق قلت لمحمود ستدفع ثمنًا كبيرًا إن شاركت في حفر النفق، فقال لي أنا لها يا محمود، ثم قلت له والأهل سيدفعون ثمنًا أكبر فأجابني بأن أهلي أهلًا لها، بوركت يا أم محمود وبورك أبنائك، وإن أمةً فيها أمثالك لن تموت، وسيكتب لها النصر، وإلى جامعة غبار الأحبة في الدار أقول لمي غبار الراحلين يا أختاه وانثريه في المخيم، فإن يوسف حفر عميقًا في الصخر حتى وصل النبع وكأني به على حوض النبي مع الأحباب والأصحاب فقري عينا يا أختاه، والسلام عليكم ابنكم محمود".

أخوكم/ محمود عارضة

عزل سجن عسقلان

05/04/2023