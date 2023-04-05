الكويت: الاعتداء على الأقصى تصعيد خطير وانتهاك سافر للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، الاعتداء السافر لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" لباحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين المعتكفين، واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية الكويتية في تصريح صحفي، رفضها القاطع لهذا الاعتداء الآثم الذي يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى سرعة تحرك الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن المسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين والمجتمع الدولي بأسره، لاتخاذ خطوات جادة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات "الإسرائيلية" المستفزة والمتكررة، وضمان احترام حرمة الأماكن المقدسة، والعمل على توفير الحماية الكاملة لمصلي المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين.