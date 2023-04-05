بالصور مخيم ملكة: تجمع للشبان استعداداً لإشعال الإطارات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:40 م
05 ابريل 2023
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مخيم ملكة: تجمع للشبان استعداداً لإشعال الإطارات

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