بالصور الشبان الثائر يشعلون الاطارات في مخيم ملكة تنديداً بجرائم الاحتلال بالأقصى

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الشبان الثائر يشعلون الاطارات في مخيم ملكة تنديداً بجرائم الاحتلال بالأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:40 م
05 ابريل 2023
مخيم ملكة: تجمع للشبان استعداداً لإشعال الإطارات
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