بالصور الشبان الثائر يشعلون الاطارات في مخيم ملكة تنديداً بجرائم الاحتلال بالأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:40 م
05 ابريل 2023
اشعال الاطارات..jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

مخيم ملكة: تجمع للشبان استعداداً لإشعال الإطارات

28b33f63-7a44-4490-92d1-f0cb71ab6b14.jpg
3a4cfb95-7e22-49a5-9448-b6169367fcea.jpg
 

شرق ملكة (15).jpeg
شرق ملكة (20).jpeg
شرق ملكة (19).jpeg
شرق ملكة (18).jpeg
شرق ملكة (17).jpeg
شرق ملكة (16).jpeg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات