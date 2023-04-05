بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس.

وقالت الهيئة إن أولوية السفر للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/13)

وطالبت الهيئة، بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وطالبت، بضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.