فصائل المقاومة: العدوان الصهيوني لن يُفلح بتغيير الهوية الإسلامية في القدس والأقصى

اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، أن الاعتداء المتواصل على المسجد الأقصى واقتحامات المتطرفين الصهاينة والتهجم على المرابطين بالضرب والتكسير والاعتقال هو عدوان صهيوني خطير يستوجب هبة شعبية وفصائلية شاملة لإشعال الأرض الفلسطينية المحتلة ناراً ولهيباً تحت اقدام الصهاينة.

وأكدت فصائل المقاومة في تصريح صحفي، أن العدوان الصهيوني لن يفلح في تغيير الواقع التاريخي وطمس الهوية الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى، ولن تعطي العدو شرعية دينية فيه.

وقالت: "إن ظن الاحتلال أن اقتحام الصهاينة لساحات الأقصى والاعتداء على المرابطين فيه قد يمر مرور الكرام فهو واهم، والعقاب الفلسطيني قادم لامحالة".

ودعن فصائل المقاومة، أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى للتصدي للسياسات العنصرية والاجرامية الممارسة ضد أقصانا ومقدساتنا.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية فجر اليوم، على المعتكفين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وأصابت العشرات من جرّاء ذلك.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص ووابلاً من قنابل الغاز الخانق والصوت، واعتدت بالضرب بالعصي والسلاح بطريقة وحشية على المعتكفين.

وبدأ المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، اقتحام الأقصى ومحاولة "ذبح القرابين" فيما يسمى بعيد الفصح، في حين حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من هذا الاقتحام، وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية عن تداعياته.