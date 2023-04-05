الجهاد الإسلامي تنعي والدة القـائد خـالد الجعيـدي مفجر ثورة السكاكين

نعت حـركة الجهـاد الإسـلامي فـي فلسطيـن، المـربيـة الحاجـة هنـد فضـل القيـق "الجعيـدي" (75 عـامًـا)، والـدة القـائد خـالد مطـاوع الجعيـدي مفجر ثورة السكاكين، الـذي أمضـى (25 عامـاً في سجـون الاحتـلال).

وتوفيت الجعيدي مسـاء أمـس (الثلاثاء 13 رمضـان)، بعـد حيـاة حافلـة بالتضحيـة والعطـاء والجهـاد والصبـر.

وقال بيان نعي للحركة:" إننا في حـركة الجهـاد الإسـلامـي إذ نفتقـد هـذه الوالـدة العظيمـة، التـي قـدمت نموذجـاً استثنائياً في الصبـر والتضحيـة والتحـدي، وتـرقـب حريـة نجلهـا وشقيـقـها علـى مـدار 25 عامـاً، فإننـا نتقـدم مـن عمـوم عائلـة "الجعيـدي" الكـرام، بعظـيم التعـازي والمـواسـاة."

وأضاف البيان :" نسـأل الله تبـارك وتعـالى أن يتغمـد الفقيـدة بواسـع رحمتـه ورضـوانه , وأن يسكنـها الدرجـات العلا مـن الجنـة وأن يلهـم أهلهـا وذويهـا الصـبر والسلـوان".