أدعية ليلة النصف من شهر رمضان المبارك 1444- في ليلة النصف من رمضان والتي سوف تبدأ منذ مغرب يوم الخميس الموافق 7 نيسان/أبريل 2023م، وحتى فجر يوم الجمعة الموافق 8 نيسان/أبريل 2023م، وهي الليلة التي تحمل معها الكثير من النفحات الربانية العظيمة كما قال عنها الله عز وجل، ثم رسولنا الكريم، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أدعية ليلة النصف من شهر رمضان المبارك 1444.

أدعية ليلة النصف من رمضان 1444

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ.

اللهم أنها ليلة النصف من رمضان، اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَ اقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ.

اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ .

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

اللهم يا رب وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الاشرار، واوني فيه برحمتك إلى دار القرار واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال.

اللهم يا رب يا مفرج كل هم ، يا منفس كل كرب يا صاحب كل وحيد، ويا كاشف ضر أيوب ويا سامع صوت يونس المكروب، وفالق البحر لموسى وبني إسرائيل ومنجي موسى ومن معه أجمعين، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تيسر لي في هذا الشهر العظيم الذي تعتق فيه الرقاب وتغفر فيه الذنوب، أسألك أن تيسر لي ما أخاف عسره وتسهل لي ما أخاف حدوثه.

اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار وصبرني فيه على كائنات الأقدار، وزيني واسترني فيه بالستر والعفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وأمنى فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.

اللهّم يا رب حبب إلى الإحسان وكره إلي الفسوق والعصيان، وحرم علي سخطك والنيران بعونك يا غياث المغيثين.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ ، وَ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ.

اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ.

دعاء ليلة النصف من رمضان 2023

اللهم يا رب ارزقني فيه طاعة العابدين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم يا رب قربني إليك رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام.

يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى، يا مقيل العثرات يا مجيب الدعوات اغفر لنا.

اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك.