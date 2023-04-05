بالصور الجهاد الإسلامي تنظم إفطاراً جماعياً لأمهات شهداء كتيبة جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:59 م
05 ابريل 2023
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نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وكتيبة جنين - سرايا القدس، أمس الثلاثاء إفطاراً جماعياً لأمهات شهداء كتيبة جنين بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وجاءت هذه الفعالية تكريماً ووفاءً للشهداء وذويهم الذين ارتقوا على طريق القدس حيث شهدت مشاركة واسعة من أمهات الشهداء الكريمات اللواتي لبين الدعوة، رافعين صور أبنائهن فخراً واعتزازاً بوسام الشهادة الإله.

وعبّرت أمهات الشهداء عن الشكر الكبير لقيادة حركة الجهاد الإسلامي وكتيبة جنين التي تؤازر عوائل الشهداء والأسرى تكريماً ووفاءً، وتقف سداً منيعاً في مواجهة الاعتداءات الصهيونية على أبناء شعبنا محتسبات أبناءهن الشهداء الذين ارتقوا على طريق الحرية.

واختتمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وكتيبة جنين فعالية الإفطار الجماعي لأمهات الشهداء الكريمات مجددين العهد والبيعة لدماء أبنائهم الطاهرة والسير على نهجهم حتى تحرير المقدسات من دنس الاحتلال.

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