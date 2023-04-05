"مهجة القدس": ثلاثة أسرى من حركة الجهاد يتنسمون عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن ثلاثة أسرى من حركة الجهاد الإسلامي وذلك بعد انتهاء مدة محكوميتهم وهم المجاهد عبد الكريم ماجد طلب حلبي (48 عامًا) من بلدة روجيب بمحافظة نابلس والمجاهد جمال محمد منيب السيد (38 عامًا) من بلدة كفر راعي بمحافظة جنين والمجاهد الجريح معتز محمد فرج طالب اعبيدو (43 عاماً) من مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير عبد الكريم حلبي بتاريخ 08/12/2021م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه إليه أي تهمة تذكر؛ وأفرج عنه بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 16 شهرًا؛ وهو متزوج ولدية أربعة من الأبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال.

كما أوضحت المؤسسة أن الأسير جمال السيد اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 06/08/2022م وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه إليه أي تهمة تذكر؛ وأفرج عنه بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 8 شهور؛ وهو متزوج ولدية اثنين من الأبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال.

وأضافت أن الأسير الجريح معتز اعبيدو اعتقله قوات الاحتلال بتاريخ 08/08/2021م ووجهت له سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وأفرج عنه بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 20 شهرًا؛ وهو متزوج ولدية ثلاثة من البنات، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال وأفرج عنهم جميعًا من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهـا تـتــقـدم مـؤســســة مهــجـة الـــقــدس بالتهـنـئـة الـقلبيـة الحارة من الأسرى المحررين عبد الكريم حلبي وجمال السيد ومعتز اعبيدو وعائلاتهم المجاهدة، بمناسبة تحررهم، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

الدائرة الإعلامية

05/04/2023