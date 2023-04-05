هآرتس: أحداث الليلة الماضية في الأقصى قريبة لما حدث قبل عامين وأدت لـ"سيف القدس"

قال المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل اليوم الأربعاء 5/4/2023 ، أن حادثة الليلة داخل المسجد الأقصى هي نسخة طبق الأصل تقريبًا للأحداث التي وقعت في شهر رمضان قبل حوالي عامين حيث امتدت التوترات في شرق القدس إلى قطاع غزة وأدت إلى "سيف القدس ".

وبين المحلل العسكري ان الصور القاسية التي التقطت للشرطة "الإسرائيلية" داخل المسجد الأقصى الليلة الماضية قد تؤدي إلى نتيجة مماثلة.

ويشار الى أن قوات الاحتلال ارتكبت الليلة الماضية جريمة بشعة في المصلي القبلي بحق المعتكفين ، حيث أعتدت عليهم بوحشية ونكلت بهم واعتقلتهم بطريقة همجية مما أثار غضب الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة التي انتفضت نصرة للمسجد الاقصى .