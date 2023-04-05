الشيخ عكرمة صبري :ما حدث بحق المعتكفين جريمة وحماية الأقصى ليست مسؤولية المقدسيين وحدهم  

أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس اليوم الأربعاء 5/4/2023 أن ما حصل بالأمس وصباح اليوم هو تكرار لما حدث العام الماضي وما قبله ، وليؤكد ان الاحتلال لم يغير نواياه اتجاه المسجد الأقصى والخطط المبيتة .

وقال الشيخ صبري خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان ما حدث بالأمس في التعامل مع المعتكفين واعتقالهم والتنكيل بهم جريمة نكراء تتعارض مع كافة الأعراف الدولية وتتعارض مع حرية العبادة .

وبين الشيخ عكرمة "الجميع يتحمل مسؤولية حماية المسجد الأقصى " ولا يجوز أن يترك أهل القدس لوحدهم ولابد أن تتحرك الدول الاسلامية لأن الأقصى ليس لفلسطين وحدها ، والدفاع عن الاقصى هو الدفاع عن العقيدة .

ويشار الى ان قوات الاحتلال ارتكبت الليلة الماضية جريمة بشعة في المصلي القبلي بحق المعتكفين ، حيث اعتدت عليهم بوحشية ونكلت بهم واعتقلتهم بطريقة همجية مما أثار غضب الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة التي انتفضت نصرة للمسجد الاقصى .