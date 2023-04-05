القيادي المدلل: معادلة وحدة الساحات لازالت راسخة والرسالة التحذيرية وصلت

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، اليوم الأربعاء 5/4/2023، أن معادلة (وحدة الساحات) لازالت راسخة والعدو متخبط أمام صور البطولة والتضحية لشعبنا ومقاومته في الضفة والقدس وغزة.

وقال المدلل في تصريح صحفي :" العدو واهم إذا كان يعتقد أن ذبحه للقرابين واقتحامه للمسجد الأقصى سيمر دون ردود قوية من جماهير شعبنا ومرابطيه وأبطال المقاومة.".

وشدد على أن الاعتداء على الأقصى تحدٍ واستفزاز لمشاعر أمتنا وشعبنا والعدو سيدفع ثمن اعتداءاته وإجرامه.

وأكد المدلل، أن الرسالة التحذيرية لشعبنا ومقاومته وصلت، وإذا استمر العدو في إجرامه ومساسه بأقصانا فأرواحنا ترخص فداءً له.

وكانت المقاومة الفلسطينية قصف بالصواريخ عدة مدن صهيونية، رداً على مايجري في القدس المحتلة، والاعتداء على المعتكفين، فيما استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" قصفت عدة مناطق في قطاع غزة.