المطران حنا: "من يعتدي على المسلمين في الأقصى يعتدي على المسيحيين أيضاً"

أكد المطران عطالله حنا رئيس أساقفة سبسطيا للروم الارثوذوكس في القدس، اليوم الأربعاء 5/4/2023 ، أن هجوم قوات الاحتلال على المسجد الأقصى اليوم جريمة احتلالية جديدة ، مطالباً "بالإفراج الفوري عن كل الذين اعتقلوا بطريقة همجية".

وقال المطران حنا خلال تصريحات لقناة الميادين ، من "يعتدي على المسلمين في الأقصى يعتدي على المسيحيين أيضاً"، ورأى أنّ ما حدث اليوم في الأقصى "قد يحدث في كنيسة القيامة".

وأشار إلى أنّ "المسيحيين الفلسطينيين، ومعهم الزوار والحجاج من كل أنحاء العالم، يتعرّضون غالباً للإهانات من قبل المستوطنين"، موضحاً أن "الاحتلال يعامل الفلسطينيين في القدس كأنّهم عابرو سبيل".

وأكّد أن "الأقصى وكنيسة القيامة في القدس توأمان لا ينفصلان"، مضيفاً: "لن نتنازل عن قدسنا وعن هويتها".

تصريحات المطران حنا جاءت بعد اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى واعتدائها على المعتكفين، الأمر الذي تسبب بإصابة عشرات المعتكفين والمصلين.