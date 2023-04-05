ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظائف تعليمية للعام 2023/2024 ..تفاصيل وشروط

أعلن ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي عن حاجته لشغل وظائف تعليمية للعام الدراسي 2023/2024 وفق الآتي:

* المباحث المطلوبة:

لغة عربية – تربية إسلامية – لغة إنجليزية – اجتماعيات - جغرافيا – تاريخ – رياضيات - فيزياء – علوم عامة – كيمياء – أحياء- تربية فنية – تربية رياضية – تربية ابتدائي– تربية تكنولوجية – حاسوب وتكنولوجيا معلومات – علم مكتبات – تربية خاصة - إرشاد تربوي.

* الشروط المطلوبة لشغل الوظائف: -

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية التالية ( بتقدير جيد أو بمعدل لا يقل عن 65% ):-

الدرجة الجامعية الأولى من كلية التربية في إحدى التخصصات المعتمدة والموضحة في الجدول المرفق ( للاطلاع على تفاصيل الجدول اضغط هنا).

الدرجة الجامعية الأولى في إحدى التخصصات المعتمدة (الموضحة في الجدول المرفق + مؤهل تربوي) للتخصصات غير التربوية.

الدبلوم المتوسط (تربية) مع الشامل أو دبلوم معلمين.

2. يشترط أن يكون المتقدم خريجاً قبل نهاية فترة التقدم للإعلان.

3. ألا يتجاوز عمره عن (55) سنة في 01/09/2023م.

* تقديم الطلبات:-

1. سيتم تقديم الطلبات بشكل إلكتروني عبر بوابة الاستقطاب اعتباراً من 05/04/2023م وحتى تاريخ 19/04/2023 وفق الإجراءات التالية:

إنشاء حساب عبر الدخول الموحد https://elogin.gov.ps/new/register الخاص بالخدمات الحكومية الإلكترونية من قبل المتقدم نفسه.

الدخول لبوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي https://eservices.mohe.ps/jobs-gate

وتنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: يشمل تعبئة السيرة الذاتية (يجب تعبئتها كاملة).

القسم الثاني: يشمل طلب التقدم لشغل وظائف تدريسية (يجب التسجيل والاعتماد).

2. يقر المتقدم ويتعهد بتحمله كامل المسئولية عن البيانات المدخلة في سيرته الذاتية وفي حال عدم صحة بياناته يفقد حقه في التعيين في أي مرحلة من مراحل التسابق.

3. يتم اشعار المتقدم برسالة نصية على رقم جواله المدخل في السيرة الذاتية تفيد بإتمام عملية التسجيل لامتحان الوظائف التدريسية.

* ملاحظــات :-

سيعقد امتحان القدرات التحريري يوم الثلاثاء الموافق 09/05/2023 الساعة التاسعة صباحاً.

الامتحان التحريري يتناول الجانبين التخصصي والتربوي.

سيتم منح كل من يجتاز الامتحان التحريري بنسبة (50%) فما فوق شهادة مزاولة المهنة.

سيتم استيفاء الأوراق الثبوتية بعد الامتحان الكتابي؛ لمن يجتاز درجة المرور لكل مبحث.

يكون توظيف المعلم الجديد على بند العقد لمدة (3) سنوات منتهية بالتعيين وفق الأصول.

يتم ترشيح الفائز من الدور لتغطية الاحتياجات المقرة لوزارة التربية والتعليم العالي وأي وزارة حكومية أخرى.

على المتقدمين من ذوي الاعاقة والحاصلين على نسبة (50%) فما فوق في الامتحان التحريري تسليم التقارير الطبية والأوراق التي تثبت حالتهم خلال اسبوع من إعلان نتائج الامتحان التحريري في مقر ديوان الموظفين العام، وإلا سيفقد حقه في الحصول على امتيازات درجة الإعاقة، علماً بأن مستويات الاعاقة المقبولة للوظائف هي كالتالي:



