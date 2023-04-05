ردود فعل "إسرائيلية": بن غفير يطالب برد قوي على غزة وسموتريتش يُحرض على الضفة

توالت ردود الأفعال "الاسرائيلية" بشأن تصاعد الاوضاع في الضفة المحتلة ، وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة رداً على اعتداءات قوات الاحتلال الوحشية على المعتكفين داخل المسجد الاقصى التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء واعتقالهم.

ما يسمى بوزير الأمني القومي "ايتمار بن غفير" قال:" طلبت عقد اجتماع الكابنيت هذا الصباح لانه لا يمكن الرد على إطلاق الصواريخ من غزة بضرب الكثبان الرملية والمواقع الفارغة.

وتابع" يجب أن يكون الرد أقوى من ذلك وأن يكون هناك ردًا جادًا".



ومن جانبه علق وزير المالية "الاسرائيلي" سموتريتش بالقول :"حان الوقت لإطلاق عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية وتوجيه ضربات قوية بغزة

في حين قال رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي: الليلة كانت متوترة جدًا وتم إطلاق صواريخ من غزة ، وتم الرد بقوة وأي إطلاق للصواريخ سيتم الرد عليه بشكل مناسب.

ويشار الى ان الضفة المحتلة وقطاع غزة انتفضتا بالأمس بعد اعتداءات قوات الاحتلال على المعتكفين داخل باحات المسجد الأقصى ، واعتقالهم ، والاعتداء على الحرائر .