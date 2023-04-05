بالفيديو مشاهد تظهر لأول مرة لإعدام قوات الاحتلال الشاب الزعاترة في القدس

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء 5/4/2023، عن مقطع فيديو يظهر كيفية إعدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للشاب ماهر الزعاترة من سكان جبل المكبر بالقدس المحتلة، في منطقة البلدة القديمة.

وكانت قوات الاحتلال، نشرت في شباط 2020، مقطع فيديو للشاب وهو يركض بسكين، ولم تنشر لحظة إعدامه.

ويتبين من الفيديو أن زعاترة لم يشكل خطرًا مباشرًا على أفراد شرطة الاحتلال، حيث تم إطلاق النار عليه من مسافة لا تقل عن 8 أمتار، رغم أنهم كانوا قادرين على إطلاق النار تجاه أطرافه السفلية.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن أفراد الشرطة الإسرائيلية أطلقوا ما لا يقل عن 12 رصاصة تجاه الشاب زعاترة، وأن بعض أفرادها ممن وصلوا متأخرين أطلقوا النار على زعاترة وهو ملقى على الأرض.