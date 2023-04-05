الفعاليات والتثقيف الحركي بغزة يعقدان لقاءً حول الأسرى

نظمت لجنتا الفعاليات والتثقيف الحركي في الإطار النسوي بغزة لقاءً بعنوان: «أسرانا الفرسان شموخ وانتصار رغم أنف السجان»، وذلك في مسجد الشهيد هشام حمد بمنطقة الرضوان الكبرى غرب غزة، بحضور مسؤولة الإقليم ومسؤولة المنطقة.

بدوره تحدث الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس الأسير المحرر أ. تامر الزعانين حول معاناة الأسرى داخل السجون، وما يتعرضون له من أساليب تعذيب نفسي وجسدي، أبرزها الحرمان من الرعاية الصحية، وعدم تلقي الخدمات الطبية اللازمة، إضافة إلى المماطلة المتعمدة في تأخير تلقيهم للعلاج.

وأشار الزعانين إلى معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسير البطل خضر عدنان لليوم 60 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله، حيث يعاني ظروف صحية صعبة في عيادة سجن الرملة، حيث قامت مصلحة السجون بنقله من زنرانته بسجن الجلمة، جراء تدهور حالته الصحية.

وانتقل الزعانين في سياق حديثه إلى أساليب إضعاف الإرادة التي ينتهجها العدو، حيث يشرع النظام السياسي والقضائي الصهيوني التعذيب وممارسة الضغط النفسي بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سابقة يقل نظيرها على المستوى العالمي؛ ما يعد مخالفة للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية.

وتخلل اللقاء فقرات فنية وإنشادية تحاكي واقع الأسرى ومعاناتهم.