الاحتلال يستفز أسرى « ريمون » بتعيين سجانات نساء لتفتيشهم

فلسطين اليوم : غزة

اعتبرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين قيام إدارة سجن ريمون الصحراوي بتعيين سجانات نساء لتفتيش الأسرى أثناء حملات التفتيش أو التنقل بين الفورة والغرف عملاً استفزازياً مقصوداً لإذلال الأسرى وإثارة مشاعرهم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي -تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن الأسرى في ريمون يتعرضون لحملة قمع وتضييق منظمة من قبل إدارة السجن التي تتعمد سحب إنجازاتهم وممارسة الإجراءات الاستفزازية بحقهم والتي كان آخرها تعيين سجانات للقيام بتفتيش الأسرى أثناء التنقل والخروج للمحاكم أو العيادة أو خلال علميات الاقتحام والتفتيش التي تمارسها الإدارة بشكل مستمر.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة السجن قامت بتقليص كميات الطعام التي تقدمها للأسرى بشكل كبير مما اضطر الأسرى لشراء ما يحتاجون من مواد غذائية من كنتين السجن الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل خيالي، وكذلك حرمت عددا من ممثلي الأسرى من زيارة ذويهم لمدة شهرين.

وبيّنت الوزارة أن إدارة السجن تركز حملتها المسعورة على قسمي 3، و5 والتي يتواجد بهما أسرى حركة حماس والجهاد الإسلامي، حيث تكثف من حملات المداهمة والتفتيش والمصادرة لهذين القسمين، وتعزل عددا منهم.