استشهادي فجّر نفسه في الحافلة رقم 823 قرب معسكر 80 في 29/11/2001م

بقلم: أ. ياسر صالح

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

ورد هذا الخبر في كتاب "إرهاب الانتحاريين خلال سنوات المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية 2000 - 2005" صفحة "228"، الصادر عن مركز المعلومات للاستخبارات وللإرهاب: "مخرب انتحاري فجّر نفسه بالحافلة خط 823 قرب معسكر 80 برديس حنا، وكانت نتيجة العملية 3 قتلى و8 إصابات وقتل المخرب سامر عمر أسعد وأعلنت الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن العملية، سامر أسعد أحد سكان قرية سيلة الحارثية ابن 20 عامًا أعزب مسلم متطرف".

وورد في الكتاب: "أنه أثناء معركة جنين شهر 04/2002م، اعتقل ثابت مرداوي أحد النشطاء القياديين في حركة الجهاد الإسلامي من جنين قال في التحقيق أنه أخذ الحزام الناسف من محمود طوالبة وأن محمد ياسين العانيني هو من نظم المخرب الإنتحاري وجهزه وأرسله لمنطقة أم الفحم، وكان التخطيط حين وصول المخرب لأحد المدن الكبرى ولم يكن مخطًطً أن يفجّر نفسه في منطقة معسكر 80".

وورد الخبر في صحيفة هآرتس بتاريخ 30/11/2001م في الصفحة الأولى تحت عنوان: "3 قتلى في اعتداء إنتحاري على حافلة".





وورد عنوان في الصفحة الثانية: "الحافلة المتجهة من الناصرة العليا إلى تل أبيب انفجرت على بعد أمتار من سياج معسكر 80".

وفي الصفحة الثالثة قال السائق: "المخرب صعد على الحافلة بتقاطع أم الفحم". وأوردت كذلك: "السلطة سنعتقل من وراء العملية ونحاكمهم".

وورد في الموقع الإخباري Y.NET: "مخرب إنتحاري صعد للحافلة إيجد خط 823 بأم الفحم تقريبًا الساعة 9:00 مساءً قرب معسكر 80 وفجّر العبوة الناسفة ومن قوة الانفجار تمزق سطح الحافلة وكانت النتيجة 3 قتلى وإصابة 9 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى هيليل يافيه بالخضيرة، شجبت السلطة العملية وأعلن الجهاد الإسلامي أن أحد أبناءه سامر أبو سليمان 32 عامًا من قرية سيلة الحارثية قرب جنين هو منفذ العملية".





وورد كذلك في جريدة القدس العربي ليوم الجمعة بتاريخ 30/11/2001م، في صفحتها الأولى تحت عنوان: "3 قتلى على الأقل في انفجار باص إسرائيلي هز تل أبيب"، وورد في التفاصيل: "أعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن انفجارًا وقع في باص إسرائيلي قرب بارديس حنا شمال تل أبيب أوقع 3 قتلى وعددًا من الجرحى 4 منهم جراحهم خطيرة، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وتبين لاحقًا أن الانفجار ناتج عن عملية استشهادية قام بها فلسطيني، وقال شهود للإذاعة أن الانفجار كان ضخمًا ومزق الباص".

حديثنا في المرة القادمة عن عملية استشهادية تفجيرية قرب فندق ماميلا بالقدس

05/04/2023م