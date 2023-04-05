سلمي: صواريخ المقاومة رسالة تحذير أولية للاحتلال من التمادي في "الأقصى"

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي، اليوم الأربعاء 5/4/2023، أن الموقف من عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على المسجد الأقصى عبرت عنه المقاومة بالصواريخ.

وشدد سلمي، على أن الصواريخ لم تكن سوى رسالة تحذير أولية للاحتلال من مغبة التمادي في العدوان على المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى.

وأوضح سلمي، أن هذه الرسالة جاءت في توقيت متزامن مع عدد من عمليات اطلاق النار في الضفة الغربية لتدلل على أن معركة الدفاع عن الأقصى ستشمل كل مناطق الضفة وغزة والقدس والداخل المحتل ، ما يعني أن الشعب الفلسطيني مستعد ومتأهب للدفاع عن الأقصى وسيذهب للمواجهة مهما بلغت التضحيات .

وكانت المقاومة قصفت مدن الاحتلال بعدة صواريخ، فيما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.