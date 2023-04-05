وزارة الأسرى: الاحتلال يساوم المعتقلين المقدسيين على إبعادهم عن الأقصى

كشفت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء 5/4/2023 ، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يساوم المعتقلين الذين اعتقلهم الليلة الماضية من باحات المسجد الأقصى على إبعادهم عن المسجد الأقصى وعدم دخوله مقابل الإفراج عنهم، معتبرةً أن ما يجري تعدي سافر على حرية العبادة ومخالفة جسيمة للمواثيق والأعراف الدولية.

واستنكرت وزارة الأسرى السلوك السافر لقوات الاحتلال الصهيونية واعتقالها لأكثر من 500 مواطن فلسطيني من المسجد الأقصى ومحيطه في غضون عدة ساعات، وهو ما يعكس العنصرية والإرهاب الذي بات يسيطر على تصرفات وقرارات حكومة الاحتلال الفاشية

ودعت الوزارة للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ، مناشدةً المجتمع الدولي بضرورة الكف عن البقاء في موقع المتفرج، والتحرك لضمان حرية العبادة والتنقل في الأماكن المقدسة، والضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقالات البغيضة التي باتت كابوسًا يوميًا لأبناء شعبنا.