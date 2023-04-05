بالصور هيئة الأسرى: انتهاك حرمة شهر رمضان واعتقال المئات من الأقصى نقطة تحول في المواجهة

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أنه على حكومة الاحتلال الاسرائيلي وادواتها القمعية، تحمل المسؤولية الكاملة عن مجريات الاحداث القادمة، والتي سيكون شكلاً آخراً، بعد الممارسات اللا أخلاقية واللا انسانية التي يشهدها المسجد الاقصى وساحاته منذ ساعات ليلة أمس وحتى هذه اللحظة.

وأوضح اللواء أبو بكر أن اقتحام المسجد الاقصى وساحاته بوحدات كاملة من الشرطة والجيش، واعتقال ما يقارب ٥٠٠ معتكف، والاعتداء على المصلين واستفزازهم، يأتي في سياق خطة صهيونية ممنهجة، تعكس الرضوخ لرغبات المتطرف ايتمار بن غفير، ومحاولة للهروب من الازمات الداخلية لنتنياهو وحكومته.

وأشار اللواء أبو بكر الى أن الاقتحام والاعتداء على المصلين والمرابطين في الاقصى كان مخطط له، حيث تم تنفيذ الهجمات في وقت محدد والدخول من عدة أبواب، وجرت عمليات الاعتقال بالمئات، وتم نقلهم بالحافلات الى مراكز تابعة للشرطة الاسرائيلية، والنسبة الأكبر منهم نقلوا للتحقيق في ما يسمى شرطة " عطروت "

وأصدر اللواء أبو بكر تعليماته للوحدة القانونية في الهيئة، بالتحول الكامل لمساندة الطاقم القانوني المختص بالقدس، حيث يباشر المحامين عملهم منذ ساعات ضمن حالة طوارئ حقيقية، حيث أن المؤشرات والمعلومات المتوفرة لدينا أنه تم الافراج عن جزء منهم، وسيكون هناك افراجات خلال الساعات القادمة عن معظم المعتقلين، وسيتم تسليم معظمهم قرارات ابعاد عن المسجد الاقصى.



