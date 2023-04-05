بالفيديو مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك

توالت صباح اليوم الأربعاء 5/4/2023، اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط توتر شديد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، تضم كل واحدة منها 50 مستوطنا، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

وكانت، قوات الاحتلال اقتحمت مجددا، صباحاً، باحات المسجد الأقصى المبارك، واجبرت المصلين والمعتكفين على مغادرتها عنوة، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع الفصح اليهودي الذي يبدأ اعتبارا من غروب شمس اليوم الأربعاء ويستمر حتى 12 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

وكان عشرات المصلين والمعتكفين أصيبوا، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال، اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه، ونقلتهم إلى مركز توقيف "عطروت" للتحقيق.