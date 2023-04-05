مقاومون يطلقون النار تجاه حاجز "بيت فوريك" شرق نابلس

أطلق مقاومون فلسطينيون، فجر اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، النار تجاه قوة تابعة للاحتلال متمركزة جانب حاجز "بيت فوريك" شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مقاومين أطلقوت الرصاص تجاه حاجز "بيت فوريك" العسكري، بينما لم ترد معلمومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

يشار إلى أن مقاومي سرايا القدس- كتيبة نابلس، يستهدفون بشكل شبه يومي حواجز قوات الاحتلال المنتشرة حول مدينة نابلس المحتلة، موقعين في بعض الأحيان إصابات في صفوف جنود الاحتلال ومستوطنيه، رداً على الجرائم "الإسرائيلية" المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.