"سرايا القدس- كتيبة طولكرم" تستهدف قوات الاحتلال في مخيم نور الشمس

تمكن مجاهدو "سرايا القدس- كتيبة طولكرم" من استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، في منطقة محيط مخيم نور الشمس في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأقصى والمصلين.

وأشارت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، إلى أن مجاهديها تمكنوا من العودة بسلام.

وأصيب عشرات المعتكفين والمصلين، فجر اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المصلى القبلي في المسجد الأقصى وباحاته، وسط انطلاق دعوات فلسطينية لصد الهجوم الذي وصفوه بـ "العنيف".

وأفادت مصادر مقدسية، بإصابة ما يزيد 240 معتكفاً منهم بحالات إغماء وأخر بالرصاص المطاطي جراء اعتداء قوات خاصة من قوات الاحتلال عليهم داخل المصلى والمسجد.

نص البيان كاملا:-

سرايا القدس - كتيبة طولكرم:

ردًا على ما يجري في المسجد الاقصى المبارك من اعتداءات، تمكن مجاهدونا الابطال في تمام الساعة 4:10 من فجر اليوم الاربعاء من استهداف قوات الاحتلال في منطقة المنشية محيط مخيم نور شمس، وبفضل الله تعالى تمكن مجاهدونا من العودة بسلام.