بالفيديو قوات الاحتلال تعتدي على فلسطينيين عند باب العمود في القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:49 ص
05 ابريل 2023
قوات الاحتلال في القدس 2023
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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، على المواطنين عند باب العامود في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال أغلقت باب العمود وجمي أبواب البلدة القديمة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن القوات التي انشرت في المكان بعد أن نصبت حواجز حديدة، منعت المواطنين من الوصول إلى هذه البلدة والمسجد الأقصى.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الأهالي والشبان بمنطقة باب الأسباط في القدس.

واعتدت قوات الاحتلال على المعتكفين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى، بعد منتصف هذه الليلة، اسفر عن وقوع أكثر من 250 إصابة.

واعتقلت القوات 200 شاب بعدما اخرجتهم من المسجد من باب المغاربة بالقوة.

 

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