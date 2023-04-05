العاروري: العدوان على الأقصى جريمة كبرى سترد عليها المقاومة بكل قوة

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إن العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك اليوم وما ارتكبه بحق المصلين والمعتكفين هي جريمة كبرى سيرد عليها شعبنا ومقاومته بكل قوة "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

ودعا العاروري في بيان صحفي، فجر اليوم الأربعاء، أبناء شعبنا في كل مكان ونخص أبناء شعبنا في الأرض المحتلة عام 48 والذين تعرضوا للقمع الوحشي، مع أبناء شعبنا في الضفة والقدس للرد بكل قوة وبكل الأدوات على هذه الجريمة البشعة.

وتابع: "ليعلم الجميع وفي مقدمتهم الحكومة الصهيونية الفاشية المجرمة أن المس في المقدسات الإسلامية سيكون له ثمن كبير وسنحرق الأرض تحت أقدامهم".

وأصيب عشرات المعتكفين والمصلين، فجر الأربعاء، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المصلى القبلي في المسجد الأقصى وباحاته، بينما انطلقت دعوات فلسطينية لصّد الهجوم الذي وصفوه بـ"العنيف".