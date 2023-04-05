كتيبة طوباس تعلن استهداف قوات الاحتلال على حاجز "تياسير"

أعلنت سرايا القدس كتيبة طوباس، عن استهداف قوات الاحتلال بصليات من الرصاص، رداً اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" في المسجد الاقصى المبارك.

وقالت الكتيبة في بيان صحفي مقتضب: "بعون الله وتوفيقه تمكن مجاهدونا في كتيبة طوباس في تمام الساعة 3:15 منتصف ليلة الاربعاء من استهداف حاجز تياسير الاحتلالي شرق محافظة طوباس".

وأضافت: "كما تمكن مجاهدونا من استهداف جنود الاحتلال الصهيوني المتواجدون في منطقة المطخة وعودة مقاتلونا يسلام بفضل الله".

وأصيب عشرات المعتكفين والمصلين، فجر الأربعاء، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المصلى القبلي في المسجد الأقصى وباحاته، بينما انطلقت دعوات فلسطينية لصّد الهجوم الذي وصفوه بـ"العنيف".