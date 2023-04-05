صبري: العالم لم يحرك ساكنًا لوقف التصعيد على الاقصى

اكد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، فجر الأربعاء، أن دول العالم لم تحرك ساكنًا وبقيت في موقف المتفرج إزاء ما يحدث من تصعيد واعتداء من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

وقال الشيخ صبري، في تصريح صحفي: "اجتياح وإطلاق النار وحصار من قبل قوات الاحتلال على العابدين المعتكفين فيه واعتداء على النساء والشيوخ والعالم يتفرج".

وأضاف "لن نسمع سوى الرفض والتنديد، والله وحده الناصر والمنتقم".

وتابع صبري: "الآن يلبي نداء الأقصى رجال مخلصين من أهل بيت المقدس و الداخل الفلسطيني والضفة والحشود تزحف نصرة له وللحرائر فيه".

وأصيب عشرات المعتكفين والمصلين، فجر ، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المصلى القبلي في المسجد الأقصى وباحاته، بينما انطلقت دعوات فلسطينية لصّد الهجوم الذي وصفوه بـ"العنيف".

وأفادت مصادر مقدسية، بإصابة ما يزيد 240 معتكف منهم بحالات إغماء وأخر بالرصاص المطاطي جراء اعتداء قوات خاصة من شرطة الاحتلال عليهم داخل المصلى والمسجد.

وأشارت إلى أن القوات أطلقت الرصاص ووابلا من قنابل الغاز الخانق والصوت ، كما واعتدت بالضرب بالعصي وبالسلاح بطريقة وحشية على المعتكفين بينهم سيدات داخل المصلى وفي الباحات، كما واندلع حريق داخل المسجد جراء إطلاق القنابل.

وذكرت المصادر، بأن أعداد كبيرة من عناصر قوات الاحتلال تقتحم الأقصى من جهة باب المغاربة للمشاركة في قمع المعتكفين، مشيرةً إلى أن القوات حاصرت العيادة الطبية المجاورة للمصلى القبلي.

كما وحاصرت القوات مجموعة من الشبان بجوار المصلى في المنطقة المطلة على القصور الأموية.

وجرى اسعاف بعض المصابين ميدانيًا، عبر تقديم الإسعافات الأولية لهم، وفق الهلال الأحمر بالقدس، الذي أكد، أن بعض الإصابات نجم عنها تكسر في الساقي والذراعين.

وأعلن الهلال الأحمر، حالة الاستنفار في مدينة القدس، معلنًا اصابة احد المسعفين برأسه.