بالفيديو صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة رداً على ما يجري بالمسجد الأقصى

أطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة، فجر الأربعاء، اتجاه المستوطنات في "غلاف غزة"، ردًا على اعتداءات جيش الاحتلال الاسرائيلي على المعتكفين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى.

وذكر الإعلام العبري، أن جيش الاحتلال فعّل القبة الحديدية في مستوطنات شمال وجنوب القطاع، لاعتراض الصواريخ.

ونشرت مواقع عبرية، مقطع مصور، يظهر اندلاع حريق كبير في مصنع للبلاستيك في مدينة "سديروت"، نتيجة سقوط صاروخ عليه بشكل مباشر.

وأضافت "تم تسجيل إصابة مستوطن بعد سقوطه على الأرض خلال محاولته الوصول للملاجئ".

من جهته، قال المتحدث باسم جيش : "متابعة للتقرير عن تفعيل الإنذار الأول في سديروت، تم رصد إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة، واعترضت القبة الحديدية 4 منها".

وأضاف المتحدث: " وفي أعقاب الإنذار الثاني في غلاف غزة، تم رصد إطلاق 4 صواريخ إضافية من قطاع غزة، سقطت في منطقة مفتوحة، ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية نحوها".

وأعلنت ما تسمى بـ"نجمة داوود"، رفع درجة الاستنفار في "سديروت" و"غلاف غزة"، حسبما أفاد الاعلام العبري.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في ساعة مُبكرة من فجر الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأخلت المعتكفين من المصلى القبلي بالقوة، واعتقلت وأصابت عدداً منهم.

وانطلقت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات المتطرفين الإسرائيليين، ودعواتهم لذبح القرابين بالمسجد خلال عيد "الفصح العبري"، الذي يبدأ اعتبارا من غروب شمس اليوم الأربعاء، ويستمر حتى 12 من شهر نيسان/أبريل الجاري.