القيادي شهاب: المواجهة مع العدو قد تتجدد بأي لحظة دفاعًا عن الأقصى

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، أن ما يجري في الأقصى عدوان على الشعب الفلسطيني ويمثل تهديد خطير وحقيقي له.

ووجّه القيادي شهاب في تصريح صحفي، فجر الأربعاء، التحية للمرابطين والمعتكفين بالمسجد الاقصى الذين يتصدون ببسالة للعدو الصهيوني.

وشدد في قوله: "جاهزون لخوض المواجهة الحتمية في الأيام القادمة طالما استمر العدوان الهمجي على شعبنا ومقدساتنا".

ودعا القيادي شهاب جميع أبناء شعبنا للنزول في كل نقاط التماس دفاعًا عن المسجد الأقصى المبارك.

كما شدد على أن "المعركة باتت على الأبواب وسيف القدس ما زال مشرعاً ولم ولن يغمد"، مشيرًا إلى أن المواجهة مع العدو قد تتجدد في أي لحظة دفاعًا عن مقدساتنا.

وأصيب عشرات المعتكفين والمصلين، فجر الأربعاء، باعتداء قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عليهم في المصلى القبلي في المسجد الأقصى وباحاته، بينما انطلقت دعوات فلسطينية لصّد الهجوم الذي وصفوه بـ"العنيف".