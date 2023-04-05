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تفاصيل الخبر
أنباء أولية: إطلاق نار على سيارة مستوطنون عند غور الأردن اريحا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:00 ص
05 ابريل 2023
إطلاق نار على سيارة مستوطنون عند غور الأردن اريحا
يتبع..
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